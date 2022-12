Cobrança por mais participação nas decisões da Adpec marca debate para presidência da associação

A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (Adpec) realizou, nesta sexta-feira, 2, um debate entre as duas candidatas à presidência da instituição no biênio 2023/2024. A atual gestão da Adpec é da presidente Andréa Coelho. Cobranças por mais participação das decisões da associação marcaram o encontro.

Uma das candidatas para o cargo é a diretora parlamentar Kelviane Barros, da chapa Independência e Diálogo para Avançar. Ela entrou na defensoria pública em 2008, foi professora universitária e ingressou no mestrado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Participou ativamente da política institucional e da vida associativa, especialmente nos últimos anos em que esteve no Conselho Superior da Defensoria Pública.

O objetivo da campanha é criar um programa mais efetivo e bem sucedido para atender aos pleitos da categoria. A diretora afirmou que o projeto é inicial e está em constante construção, a partir do auxílio dos colegas da categoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra candidata para o cargo é Natali Pontes, da chapa Trabalho e Compromisso, que é defensora pública desde 2003. O objetivo da candidatura é unir a categoria em prol das pautas conjuntas. Segundo Natali, as propostas foram construídas a partir da escuta de outros colegas da área.

“Através do diálogo, da contribuição de cada um, nós poderemos desenvolver todo o trabalho necessário para que a Adpec possa ter o seu protagonismo”.

A candidatura busca o resgate do envolvimento dos associados nas decisões da Adpec, a partir de campanhas e promoção de eventos junto à sociedade civil. A comunicação com a população a partir dos projetos e da mobilização da associação é um dos principais pontos da chapa.

O debate foi realizado no plenário da OAB-CE e contou com blocos de perguntas de pessoas presentes na sabatina e questionamentos do público enviados por e-mail.

Apesar de ambas as candidaturas levarem em consideração as necessidades da categoria, as duas candidatas divergiram em certos pontos, como sobre a falta de participação da categoria nas decisões Adpec ou de conversas com a categoria em certas decisões.

Kelviane Barros afirmou que é necessário levar a cultura da legitimidade da associação para que os temas relacionados à defensoria sejam democratizados e para que a categoria seja ouvida, trabalhando com o diálogo junto aos órgãos administrativos.

Já a candidata Natali discordou do posicionamento da adversária e afirmou que é necessário uma assessoria parlamentar constante que monitore todos os projetos de lei e evite que associação seja excluída de certas decisões.

“Uma das nossas propostas é ter uma assessoria parlamentar constante, porque nós não precisamos que a Defensoria Geral informe que vai fazer uma lei. A gente precisa acompanhar todas leis que estão em tramitação não só na Assembleia, como no Congresso Nacional”, pontuou.



A eleição para a presidência da Adpec ocorre nos dias 26, 27 e 28 de dezembro.

Sobre o assunto Saiba como adotar a cartinha de uma criança no Natal Solidário da Defensoria Pública

Defensoria Pública do Ceará inaugura sede em Iguatu

Adpec e Anadep pesquisam perfil étnico-racial de defensores públicos

O POVO ganha prêmio da Adpec com reportagem sobre licenças maternidade e adotante

Tags