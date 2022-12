Relatório sobre assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips pede criação de CPI

A relatora do caso, deputada Vivi Reis (Psol-PA), alegou que, se nada for feito, outras tragédias irão acontecer

O parecer da deputada Vivi Reis (Psol-PA) sobre a investigação dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no Amazonas, foi aprovado nesta quarta-feira, 30. A decisão foi tomada pela comissão externa da Câmara dos Deputados, criada especialmente para o caso. Entre as recomendações, está a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso.



Em sua alegação, Vivi Reis, relatora do caso, afirmou que há uma ausência histórica do Estado na região, acusou a atual gestão da Funai de não cumprir seu dever institucional, reforçou que a ocorrência de crimes ambientais no Vale do Javari "abarca uma rede de associações criminosas" e avisou que, caso nada seja feito, outras tragédias irão acontecer.

O texto foi aprovado por unanimidade pelos integrantes da comissão. Assim, a comissão externa encerrou os trabalhos com sete recomendações de propostas legislativas a serem analisadas pelos deputados. Entre elas, estão a criação de uma CPI para analisar o caso, a troca do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) e um pedido de investigação ao TCU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, foi sugerida a apresentação de documentos a serem encaminhados ao governo para que a Funai elabore um plano de proteção territorial no Vale do Javari e também para que sejam adotadas as medidas de combate à criminalidade na região.

Relembre o crime

Bruno Pereira e Dom Phillips faziam o trajeto de barco de São Rafael até Atalaia do Norte, no Amazonas, quando desapareceram, no dia cinco de junho, pela região do Vale do Javari, extremo oeste do Estado. Após 10 dias de busca, os corpos dos dois foram encontrados na floresta Amazônica.



As vítimas estavam investigando o local por conta dos crimes ambientais que ocorrem por lá. Bruno Pereira era um indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Dom Phillips era um jornalista inglês que trabalhava com questões ambientais no Brasil há mais de 15 anos. Antes do crime, ambos já estavam recebendo ameaças de pessoas que atuam ilegalmente na região.



A partir disso, a polícia passou a investigar os suspeitos do assassinato. Três indivíduos foram presos e aguardam julgamento. A audiência inicial de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foi marcada pela Justiça Federal para os dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2023.



No entanto, dias depois de achar os corpos, a Polícia Federal disse, em nota, que as investigações sobre os assassinatos não apresentam indícios de ter haver um mandante ou organização criminosa por trás das mortes.