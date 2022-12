Projeto que deixa os textos do governo do Ceará mais simples é aprovado na Assembleia

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 30, o projeto de lei nº 139/22. Conhecido como Política Estadual de Linguagem Simples, a proposta visa contribuir para uma mudança na cultura da comunicação administrativa, priorizando uma linguagem mais inclusiva, acessível e clara para os cidadãos.



Com o objetivo de possibilitar que a população tenha transparência em relação à esfera pública, esta medida será instituída nos órgãos e nas entidades da administração direta e indireta do Estado do Ceará.



Ou seja, termos jurídicos e técnicos devem, sempre que possível, ser substituídos por palavras simples e usadas no dia a dia da maioria da população.



Assim, os indivíduos poderão entender melhor as medidas governamentais para aproveitarem seus direitos e serem mais conscientes de seus deveres sociais.



Antes da sua aprovação, o projeto recebeu uma emenda do deputado Júlio César Filho (PT), que acrescentou quais devem ser as diretrizes da linguagem simples. Portanto, é preciso levar em consideração a norma padrão da língua portuguesa e o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor.