Prazo para justificar ausência no 1º turno das eleições se encerra hoje, 1º; veja como fazer online

O prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições de 2022 acaba nesta quinta, 1º. Para realizar o procedimento, o indivíduo pode utilizar o e-Título, o Sistema Justifica ou enviar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) à zona eleitoral competente.

Ao esclarecer a ausência à votação, é preciso entregar a documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento, que pode ser anexado de forma online.



É importante lembrar que as pessoas que já justificaram a ausência no dia do pleito não precisam enviar a documentação com os motivos relacionados ao não comparecimento às urnas.

Como usar o e-Título para justificar?

O aplicativo além de emitir a via digital do título de eleitor serve também para justificar a ausência dos eleitores na votação. O e-título pode ser baixado gratuitamente por meio da App Store, para iPhone e do Google Play, para Android. Veja as etapas para justificar a ausência:

Passo 1: Abra o aplicativo, caso ainda não tenha conta, insira seus dados e crie uma senha;

Passo 2: Acesse a aba de “mais opções”;

Passo 3:Clique em “Justificativa de ausência”;

Passo 4:Preencha o formulário com as informações: “eleição que deseja justificar”, ”Justificativa de ausência” e “e-mail”.

Como justificar por meio de requerimento online?

Passo 1: Para justificar por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral online, o eleitor deve acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e clicar no botão de “iniciar requerimento”;

Passo 2: Preencha os dados solicitados e declare o motivo da ausência no pleito;

Passo 3: Anexe a documentação digitalizada.

Penalização para quem não justificar

Quem não justificar a ausência nas Eleições pagará uma multa referente a cada turno, se for o caso, entre o mínimo de 3% e o máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo, que é equivalente a R$ 35,13.



Ou seja, o montante da multa varia entre R$ 1,05 e R$ 3,51. Porém, essa quantia poderá ser multiplicada em razão da situação econômica do eleitor.



Ainda assim, a ausência por três eleições seguidas sem o pagamento das respectivas multas ou a apresentação de justificativas resulta no cancelamento do título de eleitor. É fundamental ressaltar que cada turno de votação é considerado uma eleição.



Além do mais, outras punições são aplicadas aos eleitores irregulares:



Obter passaporte ou carteira de identidade;

Se inscrever ou tomar posse em concursos públicos;

Renovar matrícula em instituições de ensino;

Participar de concorrências públicas;

Obter empréstimos nas caixa econômicas estaduais e federais;