Guilherme sinaliza que acordo para Mesa Diretora da Câmara não significa apoio a Sarto

O vereador Guilherme Sampaio (PT) sinalizou que o acordo favorável à composição da nova Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza (CMFor) não significa que os petistas deixarão de fazer oposição à gestão do prefeito da Capital, José Sarto (PDT). A Câmara elegeu, nesta quinta-feira, 1°, os novos dirigentes para o biênio 2023-2024, em pleito com chapa única. O vereador Gardel Rolim (PDT) será o novo presidente.



Presidente do PT Fortaleza, Sampaio reforçou que o partido votaria "pelo consenso" na eleição da Mesa Diretora e que pretende contribuir em comissões. No entanto, quando foi questionado sobre a possibilidade de uma aproximação com a atual gestão municipal, o dirigente reforçou o entendimento pela manutenção da oposição municipal.

“Existe uma avaliação muito crítica da administração do prefeito Sarto. O consenso que construímos aqui para a eleição do presidente Antônio Henrique, em torno de um projeto de gestão para a CMFor, e que agora se repete para a eleição do Gardel, não significa que essa posição se altera em relação à administração municipal”, comentou.

O parlamentar reforçou ainda críticas à atual gestão e disse que, na avaliação dos petistas, a prefeitura “carece de um projeto estratégico, de uma identidade política e de uma proximidade da população”. As falas ocorrem num momento em que PT e PDT tentam uma reaproximação no âmbito estadual, onde romperam aliança de 16 anos por divergências relacionadas às eleições de outubro deste ano.

O PDT ainda deve discutir na Assembleia Legislativa do Ceará se fará parte da base ou se vai compor a oposição à gestão do governador eleito Elmano de Freitas (PT). A direção nacional do PDT formalizou um grupo para discutir a questão. A equipe é composta pelo senador Cid Gomes, pelo deputado federal André Figueiredo, pelo ex-prefeito Roberto Cláudio e pelo próprio Sarto.



