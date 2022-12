Sindicatos realizam ato por plano de cargos e carreiras para guardas municipais de Fortaleza

Representantes de movimentos sindicais realizaram protesto, nesta quarta-feira, 30, na Câmara Municipal de Fortaleza, para cobrar um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os servidores da Guarda Municipal da capital.

De acordo com Antonia Nascelia Silva, presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos (Sindifort), os planos de cargos e carreiras dos servidores estão sem revisão há 15 anos.

Para o novo plano, os servidores apresentaram ao vereador Lúcio Bruno (PDT), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a proposta de instituição de um grupo de trabalho.

Além da presença das entidades sindicais, a equipe teria a representação da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de Finanças, da Procuradoria Geral do Município e do Parlamento.

“Nós precisamos retomar essa luta entendendo que o próprio prefeito de Fortaleza, prefeito Sarto, divulgou que iria reestruturar todos os planos de cargos e carreiras dentro do mandato dele. E aí, já está finalizando dois anos e nós precisamos correr contra o tempo e assegurar o direito dos trabalhadores”, afirmou.



O vereador Lúcio Bruno explicou que, ao todo, há 15 PCCS de todas as categorias de servidores públicos para serem analisados. Até o momento, apenas o plano dos funcionários da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) foi votado.

Segundo o vereador, o processo de revisão dos Planos é muito complexo e requer tempo para ser analisado, além de demandar responsabilidade e negociação com os servidores.

“O PCCS existe para valorizar o servidor público. Se a gente fizer uma coisa sem estudar, ao invés de beneficiar o servidor, vai acabar prejudicando o servidor. Eu defendo que a gente tem que negociar, discutir com calma e ver todos os pontos, para não correr o risco de, às vezes uma palavra mal colocada, um artigo mal redigido ou uma vírgula no canto errado prejudicar o servidor por muitos anos”, pontuou.

Para isso, Lúcio sugeriu ao secretário Marcelo Pinheiro, da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, a possibilidade de criar um Grupo Técnico composto pela gestão do poder executivo, pelos servidores, sindicatos e por um membro da Câmara Municipal. A sugestão vem para que o plano chegue até a Câmara com consenso e a tramitação seja mais rápida.

O vereador também afirmou que os cronogramas dos PCCS devem chegar à Câmara Municipal de Fortaleza até a próxima semana e que a votação dos 15 planos ocorra até o fim do próximo ano.

Essa não é a primeira vez que os servidores cobram um PCCS para a Guarda Municipal de Fortaleza. Em fevereiro deste ano, os representantes do movimento também realizaram outro ato pontuando a mesma questão. As entidades divulgaram uma carta aberta aos vereadores com mais detalhes sobre o pedido de um PCCS.

Em setembro deste ano, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que realizará concurso público para a Guarda Municipal com 1.000 novas vagas.

