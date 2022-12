Adail Jr. fica fora da Mesa Diretora da CMFor pela primeira vez em 12 anos

Pela primeira vez nos últimos 12 anos, o vereador Adail Jr. (PDT) não vai ocupar um cargo na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Adail tirou o nome da disputa por considerar a decisão do partido de apoiar Gardel Rolim como presidente de chapa única em disputa nesta quinta-feira, 1°.

O vereador cita o “consenso” dentro da legenda pelo nome de Rolim, que é o atual líder do governo, na decisão de não participar da mesa e retirar seu nome da disputa interna pelo cargo de presidente. Paulo Martins e Renan Colares, ambos do PDT e integrantes da chapa, também tinham colocado seus nomes para o cargo principal, mas acabaram retirando seguindo o apoio do quadro de vereadores em Rolim.

A chapa que disputa conta com Gardel Rolim para o cargo de presidente e Paulo Martins (PDT) para vice-presidente. Além deles, Renan Colares (PDT) e Claudia Gomes (PSDB) concorrem 2° e 3° vice, respectivamente.

Os secretários que compõem a chapa única são Bruno Mesquita (Pros), Fábio Rubens (PSB) e Katia Rodrigues (Cidadania). Ana Aracapé (PL), Luciano Girão(PP) e Estrela Barros (Rede) são os suplentes.



“Por ser a maior bancada, caberia ao presidente ser indicado pelo PDT e nada mais justo que indicar o líder do governo, a decisão foi do quadro de vereadores do PDT”, afirma Adail Jr. O vereador chegou à Casa em 2008, quando foi eleito pelo Partido Republicano Progressista (PRP). Já no primeiro mandato, em 2010, assumiu a 1ª vice-presidência do Legislativo.

Em 2012, foi reeleito, desta vez, pelo Partido Verde e assumiu a 2ª vice-presidência da Casa. Desde 2016, já no PDT, vem sendo escolhido até hoje como 1º vice-presidente. “Foi uma decisão nossa (de sua candidatura) de não concorrer para que a gente possa haver nosso mandato, fazer uma mudança”, diz.

Ele descarta “mágoas” contra o partido pela decisão e fala em estar com a “cabeça erguida”. “A gente acredita em muita gratidão com todos os vereadores que nos contemplaram nesses 12 anos. É cabeça erguida pelo trabalho feito e reconhecido por todos”, acrescentou.



