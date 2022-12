Xauí Peixoto é o 24° cearense a integrar transição de Lula; ele atuará na Cultura

O produtor e gestor cultural cearense Xauí Peixoto Torres Azevedo irá integrar o Grupo Técnico de Cultura na equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O convite foi feito nesta segunda-feira, 28, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição governamental.

Xauí é articulador, produtor e gestor cultural, já coordenou a Rede Cearense de Pontos de Cultura e o Programa Cultura Viva Ceará, no Instituto Dragão do Mar e participou da Coordenação da Articulação Nacional de Emergência Cultural e do Comitê Nacional Paulo Gustavo, que resultou na aprovação da Lei Aldir Blanc 1 e 2 e da Lei Paulo Gustavo. Ele irá a Brasília na próxima sexta-feira, 30, para iniciar os trabalhos oficiais com o grupo.

O assessor disse ao O POVO que considera a situação da cultura “complicada” e “desastrosa”, e por isso precisa de um trabalho redobrado na política. “Certamente a gente tem uma situação bem complicada na cultura. Vamos dizer assim, desastrosa”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A cultura não só foi maltratada na narrativa política, mas foi muito maltratada na estrutura mesmo. Desde de espaço de trabalho a condições de trabalho, como um todo na política, nas ações, nos projetos. Então, vai ser um trabalho bem redobrado, de muita força para poder reconstruir inclusive os espaços de trabalho”, concluiu.



O cearense é o 24° nome do estado a ser incluído na equipe de transição e é o único cearense no grupo de Cultura. Atualmente assessor de Políticas Afirmativas e Comunitárias do Instituto Mirante de Cultura e Arte do Ceará, Xauí Peixoto irá colaborar voluntariamente com a equipe de transição do dia 28 de novembro de 2022 até o dia 2 de janeiro de 2023.

O músico Antônio Marinho, a deputada federal Áurea Carolina (Psol), o ex-ministro da cultura Juca Ferreira, a atriz Lucélia Santos, o secretário Nacional de Cultura do PT Márcio Tavares e a cantora Margareth Menezes são os outros nomes presentes no Grupo Técnico de Cultura.



Confira lista de nomes do Ceará que integram o grupo de transição:

Rubens Linhares Mendonça Lopes

Helena Martins

Veveu Arruda (PT)

José Pimentel (PT)

Camilo Santana (PT)

Jaana Fernandes

Arialdo Pinho

Felipe Matias

Marcelo Uchôa

Wesley Diógenes

Pedro Ivo

Luizanne Lins (PT)

José Guimarães (PT)

José Airton Cirilo (PT)

André Figueiredo (PDT)

Idilvan Alencar (PDT)

Mauro Filho (PDT)

Leônidas Cristino (PDT)

Célio Studart (PSD)

Léo Suricate (Psol)

Gabriel Aguiar (Psol)

Júlio Brizzi (PDT)

Alexandre Pereira (Cidadania)

Sobre o assunto Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira; veja quem mais viajou para ver a Copa no Catar

Tarcísio anuncia nova secretaria dedicada às Parcerias Público-Privadas em SP

Lula sinaliza quem deve ser o escolhido para Defesa e Mourão aprova

Alckmin e Mourão têm primeira reunião presencial no Palácio do Planalto

Após ruptura, PT e PDT se enfrentam em nova eleição no município cearense de Baixio

Tags