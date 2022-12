Gilberto Gil é recebido com abraços por torcedores no Qatar após ser insultado por bolsonaristas

Gilberto Gil, cantor e compositor que foi insultado por um grupo de bolsonaristas durante o jogo do Brasil contra a Sérvia, foi recebido com carinho pelos torcedores brasileiros durante partida da seleção contra a Suíça, nesta segunda-feira, 28.

O cantor e sua esposa Flora estavam na área VIP do estádio no Qatar e foram recebidos com abraços e gratificações por uma dezena de torcedores, que demonstraram apoio a Gil. As informações são do portal Uol.

Os torcedores no local fizeram questão de esclarecer que os brasileiros que o xingaram não representam o sentimento da maior parte da população brasileira. "Nós somos apaixonados por você", disse um dos torcedores a Gil. "Você é o cara." Gilberto Gil agradeceu e posou com todos.

Gilberto Gil disse à reportagem que se sente feliz com a união nacional que o futebol é capaz de proporcionar. "Ainda bem que o futebol tem essa função. Se [a seleção brasileira] avançar bem na Copa, vai dar um pouco dessa alegria, desse conforto. E aí as pessoas podem voltar a se encontrar, dialogar”, afirmou.

Em partida do Brasil contra a Sérvia, no estádio Lusail, Gil foi hostilizado por um grupo de bolsonaristas, que falavam palavrões e provocaram-o, citando a Lei Rouanet. A situação foi gravada e viralizou nas redes sociais.

O cantor comentou o ocorrido e disse estar acostumado com “esse caráter ofensivo no Brasil”. "Eu não tive nada a ver com aquilo", disse Gil ao comentar o episódio. "Eram três rapazes, vieram com aquela coisa... Vou fazer o quê? De certa forma, nos acostumamos com esse caráter ofensivo no Brasil. Nos últimos anos ficou assim, essa peleja, essa coisa mais violenta. Mas eu sou de boa”, esclareceu.

Insultar alguém em público é crime e pode levar à prisão por até um ano, além de multa de acordo com o Código Penal do Qatar. A família de Gilberto Gil já entrou em contato com os advogados no Brasil para se orientar sobre quais procedimentos podem ser adotados em relação aos ofensores e, no momento, estão tentando identificar os agressores envolvidos e estudar os procedimentos legais cabíveis contra o grupo.



