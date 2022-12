Boulos diz que comemorações por lesão de Neymar na Copa "não são adequadas"

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) comentou a postura de alguns atores da esquerda que ironizaram ou até comemoraram a lesão do jogador de futebol Neymar Jr, que saiu machucado na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, em partida contra a Sérvia no último dia 24. Ao ser questionado sobre a atitude, julgou não ser a mais adequada.

“Eu sou um admirador de futebol, sou um corintiano, frequento estádio desde os 6 anos de idade, e gosto muito da seleção brasileira. Aliás, acho que a Copa é uma oportunidade para que os símbolos nacionais, inclusive a camisa da seleção seja reapropriada pelo Brasil todo e que não seja instrumento de luta política ou apropriada apenas pela extrema direita”, disse em entrevista à CNN Brasil no último final de semana.

O parlamentar eleito desejou ainda que Neymar se recupere logo apesar de discordar “frontalmente das posições políticas” do atleta brasileiro, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de outubro. “Numa democracia ele tem o direito de ter suas posições, e espero que se recupere e ajude o Brasil a conquistar o hexa”, concluiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre petistas e apoiadores que comentaram de forma irônica, estão os deputados André Janones (Avante) e Gleisi Hoffmann (PT). Internautas também ironizaram a contusão do atleta brasileiro. Nas redes sociais, a frase “E daí, não sou ortopedista” foi vista em diversas ocasiões. É uma referência à fala de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, quando disse que não era coveiro ao ser questionado sobre mortes pela doença.

No último sábado, Neymar publicou em suas redes sociais uma foto do pé direito inchado, em meio ao processo de recuperação da lesão no tornozelo sofrida na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O atleta faz fisioterapia para tentar retornar ao torneio, mas já está fora do jogo desta segunda-feira, 28, contra a Suíça.



Tags