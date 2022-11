PT/Lopes: há sinal positivo de apoio da Brasil da Esperança à reeleição de Lira

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Reginaldo Lopes (MG), disse que há uma sinalização positiva da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, em direção ao apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "Está praticamente resolvido na Câmara o apoio a Lira", disse à Globo News na tarde deste domingo, 27.

Lopes afirmou que o debate será encaminhado em reunião da bancada petista na próxima terça-feira, 29, às 14h. "Nesta semana, reunimos praticamente todas as forças políticas que reúnem nossa bancada e tem uma sinalização positiva para indicar para o conjunto da bancada o apoio à reeleição de Lira", acrescentou o petista.

Lopes informou que conversou também com o líder do PV e com o líder do PCdoB e que juntos estão construindo posição de apoio da Federação a Lira. "Na terça-feira, as forças internas da bancada do PT e lideranças do PV e do PCdoB irão encaminhar a posição política de apoio a Arthur Lira. A decisão será tomada imediatamente após o encaminhamento à bancada. Queremos constituir unto com Lira um bloco de governabilidade", afirmou.

Segundo o parlamentar, há intenção dos maiores partidos da Câmara em fechar um acordo entre os partidos com Lira para estabelecer um rodízio para o comando de comissões importantes, como a de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e a do Orçamento (CMO). "A partir desses princípios que estamos construindo a composição dos blocos que vão dirigir a Câmara pelos próximos quatro anos", apontou.

Ele considera "fundamental" a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fazer a discussão desses blocos juntamente com os partidos na próxima semana como novo governo. "É fundamental também nos próximos dias haver a presença de um líder do governo, seja na Câmara ou no Senado, e também de alguém responsável pela articulação política do governo do presidente Lula", pontuou.

