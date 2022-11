Tarcísio defende 'supersecretaria': Projetos mais bem estruturados

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta sexta-feira, 25, a unificação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente com a de Logística e Transporte. O ex-ministro da Infraestrutura voltou a dizer que as secretarias têm "sinergia", que, ao pensar em projetos em que imagina o impacto ambiental, aumenta as chances de sucesso e que, dessa forma, pode-se alcançar "novos bolsos" dentro da iniciativa privada.

"Significa que você vai precarizar a preservação ambiental? Não, pelo contrário, porque, quando os projeto nascem em conjunto, ou seja, já trago a preocupação com a repercussão ambiental desde a concepção, a tendência é de eu ter um processo bem estruturado do ponto de vista ambiental", disse o ex-ministro, em fórum promovido pelo Grupo Esfera no Guarujá, Baixada Santista (SP).

Segundo Tarcísio, a infraestrutura terá que "perseguir" a iniciativa privada para fazer grandes investimentos. "A gente tem que lembrar que padrões ambientais vão estar vinculados a fluxos financeiros", disse.

"Quando eu uno as duas pastas, na largada eu estou pensando em projetos que vão ser bem estruturados do ponto de vista do meio ambiente", afirmou.

Tarcísio também declarou que planeja um programa de transferência de renda atrelado à educação que vai abranger todos os estudantes do Ensino Médio e evitou responder se planeja privatizar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

