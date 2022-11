Lula escolhe Haddad para representá-lo em almoço com banqueiros

O encontro serviria para medir a receptividade do setor ao nome de Haddad, que é cotado para assumir o Ministério da Fazenda

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para substituí-lo em um almoço com banqueiros, em São Paulo, nesta sexta-feira, 25. A escolha de Lula, que se recupera de uma cirurgia, é mais um indicativo de que Haddad poderá ocupar o Ministério da Fazenda no próximo governo.

O encontro é organizado anualmente pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e haverá um momento para discursos, quando devem falar o próprio Haddad, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O almoço serviria ainda como uma forma de medir a temperatura e a receptividade ao nome de Haddad, que sofre resistências entre atores ligados ao setor financeiro, como os bancos.

Aos olhos do mercado, Pérsio Arida é preferido para comandar a Fazenda, mas ele está sendo cotado para assumir a pasta de Planejamento na gestão petista em atuação que passaria por uma trabalho conjunto e de dobradinha com Haddad. O deputado federal Alexandre Padilha (PT), também deve participar do almoço, mas não deve discursar.

