"Um negócio de covarde", diz general Santos Cruz sobre silêncio de Bolsonaro

O general da reserva do Exército Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quarta-feira, 23, que o silêncio do presidente derrotado nestas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ser interpretado como “um negócio de covarde”.

“Esse silêncio pode ser interpretado como um negócio de covarde, de você esperar que o circo pegue fogo para ver como pode se beneficiar”, disse em entrevista ao Metrópoles.

O ex-ministro demitido disse que a eleição “já está consolidada e resolvida” e que Bolsonaro “precisa fazer uma transição segura, passar segurança para o povo e não deixar as pessoas perdidas”.

Segundo Santos Cruz, “esse silêncio é inaceitável”, porque Bolsonaro “ganha para trabalhar”.

Ele avaliou também que, durante o período do governo Bolsonaro, houve um desgaste da imagem das Forças Armadas. “As Forças Armadas têm um saldo positivo muito grande com a população, teve um longo tempo afastada da política, mas durante o governo Bolsonaro com certeza houve um desgaste”.

“Ele falar o tempo todo que o Exército era dele, querer falar que a instituição está com ele, isso não tem nada a ver”, finalizou.



