Romero Jucá é alvo de operação sobre supostos desvios em prefeituras de Roraima

Ao menos R$ 15 milhões teriam sido pagos em propina, segundo as investigações da Policia Federal

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quarta-feira, 23, mandados de busca e apreensão na esteira de uma investigação que apura supostas fraudes em convênios de diversos municípios de Roraima com o Governo Federal. O ex-senador Romero Jucá (MDB) é um dos alvos da operação "Imhotep", que também cumpriu mandados em São Paulo e no Distrito Federal.

A PF aponta que ao menos três empresas de engenharia pagavam propinas, repassadas a Jucá e outros servidores, e que elas seriam responsáveis pela execução de mais de R$ 500 milhões em contratos com prefeituras de Roraima, em convênios com o Governo Federal, entre os anos de 2012 e 2017. Ao menos R$ 15 milhões foram pagos em propina, segundo as investigações. Os envolvidos devem responder por crimes como corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A investigação aponta ainda indícios de que Jucá interferia nos convênios com a aplicação de verbas federais viabilizadas por ele e que o então senador “travaria” repasses caso não recebesse as propinas. Esse dinheiro seria repassado a ele por familiares ou empresas em que tinha participação, segundo informações do portal G1. Senador por três mandatos seguidos (24 anos), Jucá não se reelegeu em 2018.

O nome da operação (Imhotep) é uma referência ao “engenheiro” do Egito antigo, a quem é atribuído a construção de várias obras.