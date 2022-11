Projeto estabelece que órgãos públicos usem linguagem simples em comunicados ao público

Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará o projeto de lei 139/22, que institui a adoção de linguagem simples em órgãos públicos do Estado. A intenção é fazer com que mensagens e comunicados dirigidos à população sejam escritos de forma simples e direta, para que as pessoas entendam.

O projeto estabelece que os textos devem usar frases curtas. Termos jurídicos e técnicos devem, sempre que possível, ser substituídos por palavras simples e usadas no dia a dia da maioria da população. Estrangeirismo devem ser evitados. Siglas que não têm o significado explicado também devem ser evitadas. Outra recomendação é evitar excesso de substantivos abstratos.

Algumas orientações são recomendadas para aplicação da linguagem simples:

Dividir textos em parágrafos curtos (com até 5 linhas) e, quando possível, organizar as informações em tópicos e dar título as seções

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Preferir frases curtas, em ordem direta (sujeito-verbo-objeto) e na voz ativa

Substituir, sempre que possível termos técnicos e jurídicos por palavras mais conhecidas dos cidadãos, evitando estrangeirismos e siglas sem explicar o que elas significam

Evitar sequências de substantivos abstratos (que representam conceitos e não têm forma concreta) na frase

Preferir verbos em vez de substantivos formados a partir de verbos

Usar elementos visuais (ícones, infográficos, fotografias etc) para complementar e reforçar a mensagem textual

Testar com a população a facilidade de leitura do texto.



Sobre o assunto Tasso apresenta PEC alternativa com ampliação de R$ 80 bi no teto em 2023

Propostas alternativas de PEC não atendem necessidade de recursos, diz Zarattini

PEC que cria as Polícias Científicas tramita no Senado; entenda a proposta

Tags