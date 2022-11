Parecer do TRE-PR sugere desaprovação das contas de campanha de Sergio Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) emitiu um parecer técnico conclusivo no qual mantém apontamentos anteriores e sugere a desaprovação das contas do senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR). Documento publicado na terça-feira, 22, lista divergências nas contas da campanha, dentre elas, a omissão de notas fiscais eletrônicas e doações enviadas após o prazo legal.

De acordo com o relatório, inconsistências foram registradas mesmo após uma retificação enviada pela equipe de Moro. “Diante do exposto, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pelo relatado neste parecer conclusivo, itens 6.4, 6.5, 7, 8, 9.1, 10.2 e 10.3, manifesta-se pela desaprovação das contas da campanha eleitoral de 2022 do candidato a Senador Sergio Fernando Moro”, conclui o relatório.

No último dia 10, a campanha de Moro fez uma retificação da prestação de contas, que já foi analisada pela área técnica que manteve parecer pela desaprovação agora. O parecer do TRE foi assinado pela chefe da seção de Contas Eleitorais, Christiana Tosin Mercer, e pelo coordenador de Contas Eleitorais e Partidárias, Paulo Sergio Esteves.

Em relação às doações financeiras, foram mantidas as inconsistências em relação às enviadas depois do prazo legal, que somam R$ 153 mil de sete doações. Também foram registrados problemas relacionados à contratação de adesivos e materiais impressos, no valor de R$ 61 mil dentre outras questões. Dados enviados à Justiça Eleitoral mostram que a campanha de Moro gastou, ao todo, R$ 5.103.495,12.

