Deputados cearenses terão votações abertas após PEC que altera regimento da Assembleia

As votações dos deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alce) vão começar a ser abertas e, assim, alvo de consulta pública da população. Foi aprovado nesta quarta-feira, 23, o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que altera a legislação e equipara os termos estaduais à Constituição Federal, que estabelece o voto aberto aos parlamentares. Nos moldes atuais, o plenário só exibe o resultado final das votação, sem incluir o posicionamento de cada deputado.

No novo texto a ser seguido pelos parlamentares cearenses, só vão haver duas exceções em que os parlamentares têm direito de sigilo nas votações. São elas: para exoneração do procurador-geral da Justiça, antes do término de seu mandato, e eleição de três sétimos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O voto secreto será uma excepcionalidade resguardada para casos que possam gerar pressão sobre o posicionamento dos parlamentares.

Assim que a medida for incluída no regimento da Assembleia Legislativa, todas as votações seguintes feitas pelos deputados estaduais serão públicas, como na eleição da Mesa Diretora, cassação ou prisão em flagrante de parlamentares e prestação de contas.

A PEC iniciou tramitação em 2019, sendo de autoria do deputado Renato Roseno (Psol). O parlamentar destacou os quatro anos de apreciação jurídica e política. “Careceu de diálogo, de articulação para que a gente pudesse avançar na transparência. Teremos aqui na Casa o voto aberto como regra, como é na Constituição Federal. Nas casas parlamentares devem ser assim. A sociedade tem que ter o poder de conhecer a votação do seu representante”, ressaltou.

Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o deputado Júlio César Filho (PT) foi favorável à PEC, sugerindo apenas a manutenção do voto secreto para exoneração do procurador-geral, que é prevista na Constituição. Ele defendeu a aprovação que deve garantir "transparência aos eleitores". "Nós temos que incentivar a transparência. As votações serão abertas daqui para frente e temos que demonstrar para a população cearense o compromisso com o eleitor que nos colocou aqui”, disse o parlamentar.

Casos em que o voto vai ser secreto:

Exoneração do titular do Ministério Público (MPCE)

Eleição de três sétimos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE)

Casos em que o voto será aberto:

Eleição da Mesa Diretora;



Elaborar o regimento interno;



Autorizar, previamente, o afastamento do governador e do vice-governador, para fora do País;



Fixar para cada exercício financeiro a remuneração do governador e do vice-governador, observados os disciplinamentos constitucionais;



Solicitar a intervenção federal no Estado para garantir o livre exercício de suas funções e prerrogativas;



Propor, em conjunto com outras Assembleias Legislativas, emenda à Constituição Federal;



Autorizar o governador a efetuar ou a contrair empréstimos;



Processar e julgar, na forma da lei, o governador e secretários de Estado nos crimes de responsabilidade;



Julgar as contas apresentadas, anualmente, pelo governador do Estado.

