Câmara dos Deputados aprova projeto com ações em benefício da saúde mental de policiais

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 22, projeto que detalha ações referentes à prevenção ao suicídio e automutilação de profissionais de segurança pública. O texto substitutivo (que altera o conteúdo original da proposta) para o projeto de Lei 4815/19, relatado pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), foi aprovado e a matéria retornará para análise do Senado Federal.

O Ministério da Justiça deverá publicizar diretrizes de prevenção e atendimento psiquiátrico de profissionais de segurança pública e defesa nacional. O programa terá 15 diretrizes, como o incentivo à gestão administrativa humanizada; a melhora da infraestrutura das unidades e o incentivo à política de carga horária humanizada e de remuneração condizente com o volume de trabalho.

Conforme Augusto afirmou ao site da Câmara, estudo de 2014 feito pelo Instituto Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio (Ippes) verificou que 3,6% dos policiais entrevistados afirmaram já ter tentado suicídio e outros 18% cogitaram tirar a vida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Câmeras serão instaladas em presídios e uniformes de policiais penais no Ceará

Renato Roseno se solidariza com policiais atacados por bolsonaristas no Pará e SC

A deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC) afirmou que quando se perde um amigo ou conhecido em razão do suicídio, há que se questionar que sinais foram deixados e não percebidos. Erika Kokay (PT-DF), por sua vez, disse que é necessário que os policiais exerçam suas funções sem os elevados níveis de estresse e sofrimento aos quais são submetidos.

Conforme o texto aprovado, as ações de saúde biopsicossocial serão feitas periodicamente, com programas de acompanhamento e tratamento dos profissionais envolvidos em contextos de alto estresse. O conjunto de ações também engloba as de prevenção ao alcoolismo e ao tabagismo, assim como distribuição de cartilha de reeducação alimentar.

“Eu entrei saudável na polícia, mas hoje se eu não tomar um remédio de tarja preta eu não consigo dormir. Lá dentro é tapa na cara, mordida na cabeça, cuspida na cara… Até torturado eu cheguei a ser, morderam minhas partes íntimas", destaca policial militar cearense ouvido por O POVO em 2021, em matéria sobre saúde mental destes profissionais.

Tags