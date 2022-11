'A princípio, Funai fica no Ministério da Justiça', diz Sônia Guajajara

A deputada eleita Sônia Guajajara (PSOL-SP) disse nesta quarta-feira, 23, que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve continuar no Ministério da Justiça e que a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) irá seguir no Ministério da Saúde. Segundo ela, o Ministério dos Povos Originários que será criado pelo novo governo, deve ter uma atuação mais de articulação do que de execução em 2023.

"Estamos tentando definir os temas que iremos priorizar no ministério, para começarmos a apresentar propostas. Estamos pensando em qual será a missão do ministério, precisamos entender se será uma pasta de articulação ou mais executiva. A princípio será de articulação, até porque o orçamento de 2023 ainda não contempla o ministério", afirmou, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

