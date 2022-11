PGR articula uso da Força Nacional contra interdições em rodovias

Número de bloqueios cresceu em alguns estados do país

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que articula, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o uso da Força Nacional para liberar os trechos das rodovias que estão interditados por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

O procurador disse que entrará em contato com o governo do Mato Grosso, estado que, nesta semana, registrou o maior número de novos pontos de interdições e bloqueios.

Em boletim divulgado nesta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), há 13 interdições e 5 bloqueios em trechos do país. Todos os bloqueios foram registrados em Mato Grosso, nos municípios de Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério Público Federal (MPF) analisa que o aumento da quantidade de obstruções chama atenção e considera que apenas o trabalho das outras forças policiais não é suficiente.

Novas obstruções também foram organizadas em Rondônia e Santa Catarina. De acordo com a PRF, os bloqueios em Santa Catarina utilizam estratégias que "lembram os de terroristas" e o nível de violência foi considerado superior ao registrados nos atos mobilizados anteriormente.

Segundo a PRF, 1.236 interdições foram desfeitas desde o fim das eleições. No último dia 9, a corporação divulgou que as estradas estavam livres de bloqueios.

Porém, nos últimos dias, novos protestos antidemocráticos de obstrução das rodovias foram registrados no país.

Desde a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas promovem atos golpistas pelo país, bloqueando estradas federais e realizando manifestações em frente ao quartel general do Exército.



Sobre o assunto Oficiais da ativa do Exército atacam Supremo, Lula e Alckmin nas redes

Natália Herculano se desfilia do PSDB: "Com grande satisfação"

Bolsonaro perde presença nas redes sociais após derrota nas eleições 2022

PRF registra interdições e bloqueios em rodovias do Mato Grosso

Tags