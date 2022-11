Lula lamenta morte de Erasmo Carlos: "Cantor e compositor de grande talento"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para lamentar a morte de Erasmo Carlos, na tarde desta terça-feira, 22. O cantor e compositor morreu aos 81 anos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No início de novembro, ele havia recebido alta após passar nove dias internado devido a um quadro de edema.

"Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente", escreveu Lula.

November 22, 2022

O petista afirmou que o cantor "Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas". "Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos", finalizou.



