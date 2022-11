Proposta que obriga ônibus a circularem 24 horas é rejeitada em comissão da Câmara

Proposta é voltada para cidades com mais de 300 mil habitantes

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados rejeitou proposta que estabelecia a obrigatoriedade dos ônibus funcionarem 24 horas por dia. A decisão contemplaria municípios com mais de 300 mil habitantes.

O projeto de lei 5122/13 foi proposto pelo deputado Ricardo Izar (Republicanos-SP) e visa oferecer a alternativa do transporte público para quem necessita se locomover, principalmente, durante o período da noite.

A medida também incluía trens e metrôs, mas o texto passou por modificação na Comissão de Viação e Transportes, que excluiu os dois tipos de veículos.

A justificativa levou em conta o período de manutenção dos trens, que ocorre de madrugada, e a necessidade de tempo para o treinamento e a preparação das equipes.

Com o texto modificado e incluindo apenas ônibus, a Comissão de Desenvolvimento Urbano decidiu rejeitar o projeto devido ao alto custo.

De acordo com parecer do deputado Adriano do Baldy (PP), a decisão acarretaria aumento nos custos e seria ineficiente economicamente quando os veículos trafegassem em períodos de pouca demanda.

Agora, a proposta passará pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, em seguida, pelo plenário.



