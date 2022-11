Entenda o caso do ministro do TCU que insinuou golpe militar no Brasil

Em áudio de aproximadamente 8 minutos, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, discorreu sobre a possibilidade de haver um golpe militar no País. As declarações ocorreram por meio de áudio enviado a um grupo de agronegócio, posteriormente vazado na imprensa. Nardes diz que é questão de horas, dias ou no máximo uma semana para que isso ocorra, pois "está acontecendo um momento muito forte nas casernas".

"Demoramos, mas infelizmente acordamos", afirmou Augusto Nardes, que já foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul por três mandatos consecutivos. Ele era ligado à bancada do agronegócio. O ministro chegou a ressaltar que no processo podem haver "perdas", mas a situação desencadeará em um "futuro positivo" na nação.

Houve menção ao processo de impeachment que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu em 2016, movimento que ele considerou importante para desmontar as "estruturas" montadas pelo PT nos anos que esteve no comando do País.

"E tudo se mostra que vai acontecer novamente. Tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Nunca aceitaram o diálogo, eles foram para um confronto. E agora é um confronto decisivo. Eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências", apontou.

Demais ministros do TCU consideraram as ameaças feitas no áudio de Nardes como "blefe puro". Eles também mencionaram que o ministro terá de se explicar ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news e dos atos antidemocráticas no Supremo Tribunal Federal (STF), além de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E conforme apuração do Estadão, colegas chegaram a usar palavras de baixa calão a se referir ao áudio de Nardes.

Nardes é apoiador de Bolsonaro e nos quatro anos de governo teve acesso livre ao presidente. Em nota, ele lamentou as "interpretações" sobre seu áudio "despretensioso gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos".

"Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, e reitera sua defesa da legalidade e das Instituições republicanas", explicou a nota.

Sob pressão após a divulgação do áudio, Nardes pediu licença do TCU.

Repercussões

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais cobrar explicações do ministro Augusto Nardes. Na postagem, Gleisi escreveu: "Estamos aguardando explicações públicas de Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo. Grave que ministro do TCU se envolva nesse tipo de coisa. Qual a intenção dessa fala?".

O deputado federal e um dos responsáveis pela estratégia de redes sociais da campanha de Lula, André Janones (Avante/MG), usou o Twitter para comunicar que vai protocolar "requerimento para que o Ministro do Tribunal de Contas da União, Senhor João Augusto Ribeiro Nardes, compareça à Câmara para prestar esclarecimentos sobre suas declarações de cunho golpista". A postagem foi feita também nesta segunda-feira, 21.



