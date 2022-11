Camilo participa de reunião da transição de Lula sobre Amazônia

O senador eleito pelo Ceará Camilo Santana (PT) participou, na manhã desta segunda-feira, 21, de reunião virtual com a Equipe de Transição do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista usou as redes sociais para registrar o encontro que discutiu o relatório sobre a Amazônia Legal, área que engloba nove estados do Brasil pertencentes à bacia Amazônica.



A reunião foi coordenada pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Segundo Camilo, o encontro contou, além da equipe do GT, com membros da academia, setor produtivo e especialistas. "Seguimos com agenda intensa de reuniões para ajudar na construção de soluções que coloquem o país num cenário de desenvolvimento".



Participo nesta manhã de reunião virtual do Grupo de Transição do Governo Federal. Em pauta, a construção de propostas da Amazônia Legal para o relatório de transição governamental.

Os nove estados da Amazônia Legal apresentarão à equipe de transição de Lula um documento com ações que devem ser prioritárias na região. A primeira reunião foi promovida para debater o texto. Camilo participou como integrante técnico de Desenvolvimento Regional da equipe de transição, junto ao senador Randolfe Rodrigues (Rede).

Também estiveram presentes representantes da sociedade civil, do setor produtivo, de instituições científicas e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

O grupo debateu a transição do uso equilibrado e produtivo da terra, modelos de desenvolvimento sustentável para agronegócio e mineração, a necessidade de manter a floresta preservada como ativo econômico e a bioeconomia para fomentar empregos. A informação é da colunista do O GLOBO, Bela Mrgale.

O documento deve concentrar sugestões do setor produtivo da região para o desenvolvimento econômico no quadriênio 2023-2026. O texto se baseia na problemática das mudanças climáticas e os desafios da pobreza.

