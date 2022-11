PRF: bloqueios totais em rodovias pelo Brasil diminuem de 18 para 9

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) expressou pelo Twitter que o número de bloqueios totais de rodovias pelo Brasil caiu de 18 para 9. Segundo a PRF, contudo, subiu de 9 para 20 as interdições parciais em estradas, enquanto que aumentou de 1173 para 1180 as manifestações desfeitas por apoiadores do atual presidente da República.

Segundo a PRF, os bloqueios ocorrem nos seguintes municípios: União da Vitória (PR), Sorriso (MT), Itaituba (PA), Novo Progresso (PA), Campo Novo do Parecis (MT), Sapezal (MT) e Sinop (MT).

