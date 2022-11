Comissão avalia interferência da Abin em investigação da PF contra filho 04 de Bolsonaro

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, vai prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle na terça-feira, 22, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O depoimento ocorrerá para que ele explique possíveis interferências da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

A audiência pública que ocorrerá no plenário 9 da Câmara, às 10h, tem como solicitante o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP). O parlamentar se baseia na reportagem do jornal O Globo - publicada em 30 de agosto - destacando relatório da PF que mencionou trabalho da Abin para atrapalhar o andamento de uma investigação contra Jair Renan.

Sobre o assunto "Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar", diz Guedes sobre governo Lula

Dono da Paraná Pesquisas diz que vai processar Janones por acusação no Twitter

Exército se irrita com postagens que chamam generais de "melancias"

Projeto quer transformar Dia da Consciência Negra em feriado nacional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Integrante do órgão, flagrado numa operação, admitiu em depoimento que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Jair Renan, sob apuração de um inquérito da PF. Segundo o espião, o objetivo era prevenir 'riscos à imagem' do chefe do Poder Executivo", declarou o deputado.

A operação da Abin foi realizada em 16 de março do ano passado, quatro dias após o filho do presidente e o seu preparador físico Allan Lucena se tornarem alvos de uma investigação. A dupla seria suspeita de abrir as portas do governo para um empresário interessado em receber recursos públicos.

Sobre o assunto Sumido até do WhatsApp, Bolsonaro mantém silêncio que surpreende aliados

Lula se reúne com o presidente de Portugal em Lisboa

Emenda Pix atingirá R$ 3,8 bi em 2023 e terá recorde de repasse sem controle

Hostilizado por bolsonarista, senador Randolfe repete 'perdeu, mané' de Barroso

Com Agência Câmara

Tags