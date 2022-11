Após ser atendido em hospital, Bolsonaro está no Alvorada e passa bem

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), está no Palácio da Alvorada e passa bem, segundo o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto. O chefe do Executivo foi atendido no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, informação confirmada ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por dois ministros do governo. Um deles contou, inclusive, ter acompanhado Bolsonaro em alguns dos procedimentos.

Segundo relatos à reportagem, o presidente sentiu fortes dores abdominais na noite de quinta-feira e foi levado ao HFA, onde foi submetido a exames e tomou medicação.

O diagnóstico inicial foi de uma nova hérnia no local onde, há quatro anos, Bolsonaro foi atingido por uma faca durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Desde o atentado, em setembro de 2018, o chefe do Executivo já foi submetido a quatro procedimentos cirúrgicos na região, mas uma cirurgia emergencial está descartada no momento, de acordo com os ministros que falaram com o Broadcast Político.

Bolsonaro também se recupera de uma erisipela na perna, uma infecção, que foi provocada por uma machucado não tratado corretamente.

Aliados têm atribuído a isso o sumiço público do presidente nas duas últimas semanas, mas começaram a dizer nos últimos dias que ele deve retornar suas atividades normais em breve.

