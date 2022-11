Janones promete pente-fino para verificar ligação entre Secom e "gabinete do ódio"

Deputado federal e integrante da equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), André Janones (Avante) disse nesta quinta-feira, 17, que o grupo realizará pente-fino na Secretaria de Comunicação (Secom) da gestão Bolsonaro para tentar identificar possíveis ligações da pasta com o "gabinete do ódio". As informações são do jornal O Globo.

Janones utilizou a expressão "ressonância" para se referir ao processo que o Grupo de Trabalho da Comunicação Social vai realizar na Secom. A pretensão é verificar se a pasta utilizou dinheiro público para bancar milícias digitais responsáveis pela propagação de fake news e ataques à democracia.

"Estamos tendo acesso a uma série de dados, de contratos extremamente suspeitos, e a ideia é seguir o fio desse dinheiro para tentar chegar aos verdadeiros financiadores dos gabinetes", declarou o deputado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Transição: Mantega renuncia e culpa adversários por "tumultuar" processo

Mourão diz que Lula "nunca meteu os pés pelas mãos com as Forças Armadas"

Mercadante explica GTs e diz que tamanho dos grupos não pode atrapalhar entregas

Tarcísio de Freitas inicia primeira transição do governo de São Paulo em 28 anos

Ele menciona que os levantamentos feitos pela equipe de transição podem colaborar na desconstrução do discurso anticorrupção de Bolsonaro, usado à exaustão a seu favor no ciclo eleitoral. "(A gente) Está tirando essa sujeira debaixo do tapete para acabar com essa falsa narrativa do Bolsonaro se colocando como o pai da ética, da moral, contra corrupção. Não passa de um bandido, um ladrão. Ficou quatro anos roubando dinheiro público e jogando a sujeira para debaixo do tapete", afirmou.

Ainda de acordo com Janones, a Secom destinou aproximadamente R$ 4,7 milhões à compra de bandeiras para os atos ocorridos em 7 de setembro, no bicentenário da Independência. Na ocasião, o presidente convocou seus militantes a se manifestarem em todo o país. Nos atos, houve pedido de intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).