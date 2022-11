Oito pessoas são presas em Santa Catarina durante encontro neonazista

Oito pessoas foram presas em flagrante por associação criminosa e racismo após a Polícia Civil de Santa Catarina encerrar um encontro neonazista. As prisões aconteceram na segunda-feira, 14, a partir de uma operação para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um sítio em São Pedro de Alcântara, na região da Grande Florianópolis.

A polícia foi até o local e constatou a reunião, encontrando revistas, panfletos e outros objetos com símbolos de grupos supremacistas. No local, acontecia o encontro anual de uma célula neonazista interestadual, com integrantes dos três estados da Região Sul, que também integram grupo skinhead internacional.

Além dos presos por racismo e associação criminosa, um dos conduzidos ainda foi autuado por porte ilegal de arma de fogo por ter sido flagrado com munições. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC). Um outro mandato foi cumprido na Capital.

De acordo com o G1, os presos têm entre 22 a 48 anos. Quatro deles são do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um do Paraná, um de Minas Gerais e um de Portugal, já morava no Brasil há vários anos.

Dois do autuados já se envolveram em crimes de homicídio decorrentes de intolerância. Um estava usando tornozeleira eletrônica por ter sido condenado por uma tentativa de homicídio em um ataque skinhead contra judeus no Rio Grande do Sul.

O outro foi denunciado por duplo homicídio decorrente de uma disputa entre lideranças de células neonazistas, em caso que ainda não foi julgado.

