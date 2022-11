Lula lamenta morte de Isabel Salgado: "Voz ativa por um país mais justo"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei. Em publicação nas redes sociais, o petista comentou que a atleta "não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais".

"Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino", escreveu Lula.

: @ricardostuckert pic.twitter.com/7M0c75PzLC November 16, 2022

Uma referência tanto na quadra quanto na praia, foi convidada a integrar o Grupo Técnico de Esporte no Gabinete de Transição por sua competência como atleta e voz ativa por um país mais justo. — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

Lula também escreveu que Isabel representou uma referência "tanto na quadra quanto na praia" e que teve "voz ativa para um país mais justo". A ex-jogadora foi convidada a integrar o Grupo Técnico de Esporte no Gabinete de Transição. Segundo o petista, o convite foi realizado devido à competência da atleta.



O Partido dos Trabalhadores também se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Isabel: "Estamos consternados com a notícia do falecimento da gigante do vôlei brasileiro e mundial Isabel Salgado. Medalhista pan-americana, estava na equipe de transição de governo no grupo dos esportes. Nosso carinho à família e amigos; sentiremos muito sua falta. Isabel, Presente!".

