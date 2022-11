Lula diz que vai propor à ONU COP de 2025 na Amazônia: "Brasil está de volta ao mundo"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 16, que vai propor ao secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU) a realização da Conferência sobre Mudanças Climáticas, a COP, de 2025 no Brasil, na Amazônia.



As declarações do petista foram feitas em post nas redes sociais durante a manhã. "Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta", disse o político.

A possibilidade de o Brasil sediar, possivelmente a COP 30, em 2025, contrasta com o presidente Jair Bolsonaro (PL). No início da sua gestão, o mandatário cancelou a organização da COP 25, à época marcada para Salvador, na Bahia.

Lula, que venceu o atual chefe do Executivo nas eleições realizadas em outubro deste ano com 60,3 milhões de votos, participa do evento a convite dos governadores da Amazônia Legal.

Integram cúpula que foi a cidade de Sharm-El Sheikh, no Egito, os chefes do executivos estaduais Gladson Cameli (PP), do Acre, Mauro Mendes (UB), do Mato Grosso, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, Marcos Rocha (UB), de Rondônia e Waldez Góes (PDT), do Amapá.

"Essa é minha primeira viagem depois de eleito. E não poderia ter sido mais representativo o convite dos governadores da Amazônia. O Brasil está de volta ao mundo", ressaltou o petista.

Lula e governadores na leitura da Carta da AmazônianaCop27 https://t.co/yXn6TAzMYT — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

Durante a agenda, Lula pretende se contrapor a Bolsonaro e recuperar o protagonismo ambiental do Brasil, embora não possa fechar acordos ou falar em nome do Estado, uma vez que só assume seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto em janeiro de 2023.

"Não temos que medir esforços para convencer as pessoas que uma árvore em pé vale mais que uma árvore derrubada. Não vamos discutir queimadas e desmatamento só em Brasília, vamos conversar com prefeitos, ver que recursos são necessários", afirmou o político.

Durante sua chegada ao evento nesta manhã, o petista foi recebido em corredores lotados na COP 27. Segundo a Folha de S.Paulo, por volta das 11h15min no horário local, o que representa 6h15min pelo horário de Brasília, o político reuniu-se com os governadores de Acre, Mato Grosso, Pará e Tocantins, além do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e Fernando Haddad (PT), que integram a equipe de transição para o futuro governo.



