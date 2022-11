Lula defende reforma no Conselho de Segurança da ONU durante discurso na COP 27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o aumento da representatividade de nações que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). O petista criticou a forma como o conselho é composto e destacou que o mundo mudou desde a sua criação, pós-segunda Guerra, há 77 anos. As declarações foram dadas na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, que ocorre em Sharm El-Sheik, no Egito.

“O mundo não é o mesmo de 1945. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida sobre a mesma ótica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem ser representados”, declarou Lula em discurso ao público.

Dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança, cinco têm vagas permanentes: Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. O restante participa de um rodízio, com membros definidos a cada dois anos na Assembleia Geral da ONU. Com exceção dos chineses, os outros membros permanentes participaram de esforços conjuntos na Segunda Guerra. As nações com vaga permanente têm poder de vetar projetos no Conselho.

"Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática", reforçou Lula em outro momento de sua fala na COP 27.

Atualmente o Brasil faz parte do Conselho juntamente com outros membros temporários como Albânia, Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega.



Discurso de Lula na COP27 noEgito https://t.co/uWjSXKUGab — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

