Lula cobra criação urgente de fundo de perdas e danos por mudança climática

Presidente eleito do Brasil discursou durante a COP27

O mundo precisa, urgentemente, de um mecanismo financeiro de perdas e danos para enfrentar as consequências da mudança climática, defendeu o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (16), durante a COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito.

"Precisamos, com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar as perdas e os danos causados pela mudança climática. Não podemos adiar mais esse debate", afirmou Lula, em um discurso proferido em paralelo às negociações da COP27, onde esse tema é um dos mais arduamente negociados.

