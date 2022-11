Janja faz referência a hit do É o Tchan na COP 27 e diverte a web

Futura primeira-dama postou foto segurando um mini cartaz com a frase "Essa é a mistura do Brasil com o Egito", trecho da música "Ralando o tchan"

A futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, está de passagem pela COP 27, a conferência ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU) no Egito, e divertiu os internautas ao postar uma foto na internet fazendo referência ao um hit do grupo de axé baiano É o Tchan.

Na imagem, a esposa do presidente eleito Lula (PT) está com um mini cartaz com a frase "Essa é a mistura do Brasil com o Egito", fazendo referência à música "Ralando o tchan", um grande sucesso de 1997.

Na postagem, Janja marcou o humorista Paulo Vieira, que republicou a imagem, fazendo graça da situação e pedindo a ela para trazer “os brinde pra mim”.

Na visita à COP 27, ela se reuniu com uma série de lideranças como a deputada federal Marina Silva, Marcio Astrini, do Observatório do Clima, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e a vereadora Tainá de Paula (PT-RJ).

Também estiveram presentes representantes dos grupos que ocupam o Brazil Hub, ativistas e a cantora Fafá de Belém, que viajou como embaixadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (Ipam).



