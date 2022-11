Vice-governadora do Ceará, Jade Romero se reúne com Alckmin em São Paulo

A vice-governadora eleita do Ceará, Jade Romero (MDB), encontrou-se com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na tarde desta segunda-feira, 14, em São Paulo. Segundo ela, eles trataram sobre transição e políticas públicas de combate à fome.

“Conversamos sobre o alinhamento entre a transição do governo federal e do estadual no Ceará, em especial, sobre as políticas de combate à fome que serão prioridade em nossos governos”, disse ela.



