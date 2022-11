PGR considera relatório da Defesa sem fato concreto e rejeita investigação sobre urnas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) compreendeu não haver fato concreto no relatório apresentado pelo Ministério da Defesa sobre a fiscalização das eleições deste ano que justifique a abertura de uma investigação sobre as urnas eletrônicas. O entendimento é que as ressalvas apresentadas pelos militares devem ser consideradas apenas para eventuais aperfeiçoamentos futuros do sistema eletrônico de votação.

No entendimento da Procuradoria, o documento da Defesa não é útil para se justificar uma revisão do processo eleitoral, que deu vitória a Lula (PT) contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última semana, o pedido de investigação do pleito foi entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pelos senadores Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Eduardo Girão (Podemos-CE).

No entanto, o procurador-geral da República, Augusto Aras, já revelou a interlocutores que o documento da Defesa, ao tentar revelar falhas nas urnas, não apresentou elementos concretos, algo que refuta qualquer necessidade de apuração.

A representação dos parlamentares usou como base material produzido pela Defesa. Os militares defendem que o trabalho de fiscalização, "embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022".

A tese de fraude nas eleições vem sido defendida por aliados de Bolsonaro e movido uma série de atos golpistas pelo Brasil. A teoria, no entanto, não encontrou base de sustentação e já foi refutada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

