The New York Times troca "Mr. da Silva" por "Mr. Lula" após 34 anos

Após 34 anos, o jornal norte-americano The New York Times anunciou que vai passar a chamar o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de "Mr. Lula" (Senhor. Lula) em suas matérias. Desde 1988, o periódico se referia ao petista como "Mr. da Silva" (Senhor. da Silva). A decisão editorial foi informada pelo chefe da sucursal do veículo no Brasil, Jack Nicas, por meio do twitter.

“Após muitas discussões internas, nós decidimos que agora ele será: Senhor. Lula”, escreveu o jornalista. "A primeira vez que nossas páginas o chamaram de Sr. da Silva em segunda referência foi em novembro de 1988, há quase exatamente 34 anos. Tem sido assim desde então", continuou.

Nicas observou que o uso do sobrenome "da Silva", um dos mais comuns no Brasil, pode não ser suficiente para identificar o presidente na comunidade internacional ou até mesmo entre os leitores brasileiros.

"Quando cheguei como chefe da sucursal do Brasil em janeiro, percebi rapidamente que isso parecia estranho. Ele é universalmente conhecido simplesmente como Lula - e qualquer brasileiro lhe dirá: 'da Silva' é o sobrenome mais comum do país", explicou.

O jornalista explicou que o veículo não se refere a personagens pelo apelido, mas abriu uma exceção para o presidente eleito do Brasil considerando que "Lula" já teria adquirido status de sobrenome.

"Bem, Lula foi seu apelido. Então ele fez dele seu sobrenome legal anos atrás. E ele o usou como seu sobrenome principal desde então. Até sua esposa, Marisa Letícia, assumiu Lula como sobrenome. Então, antes tarde do que nunca. Deu no New York Times: Sr. Lula", finalizou.

