Presidente do PSB diz que Lula "carregou" nas palavras, mas não cometerá "irresponsabilidade"

Carlos Siqueira, presidente nacional do Partido Social Brasileiro (PSB), comentou sobre as declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e disse que o petista “carregou” as palavras ao falar sobre teto de gastos. A entrevista foi concedida à CNN nesta sexta-feira, 11.

O presidente do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, disse que Lula deve receber o país em condições mais difíceis do que na primeira vez em que assumiu o cargo.

“Acho que ele (Lula) não fará nada de muito diferente do que foi aqueles oito anos, apenas receberá o país em condições muito mais difíceis, tanto no plano da conjuntura econômica internacional, como no plano da conjuntura política econômica social”, disse.

“Talvez ele tenha carregado um pouco mais nas palavras de dar ênfase à preocupação social, na qual todos nós concordamos, mas isso não implica, estou seguro disso, que ele vá cometer qualquer grau de irresponsabilidade na condução da economia”, comentou Siqueira.

Os comentários do presidente do partido se referem ao discurso de Lula sobre o mercado econômico, em evento nesta quinta-feira, 10. O presidente eleito questionou a concentração do debate econômico sobre a estabilidade fiscal e afirmou que há gastos do governo que precisam ser observados como investimento.

“Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávits? É preciso fazer tetos de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do país?”, questionou Lula. “Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento?”, continuou.

Após as declarações do petista, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registrou baixa de 3,35%. Carlos Siqueira defendeu Lula dizendo que ele “nunca tratou a economia com irresponsabilidade”.

“Todos conhecem o presidente Lula e sabemos muito bem que, em seus oito anos de governo, nunca tratou a economia com irresponsabilidade. Ele nunca afrontou a iniciativa privada e o mercado, soube fazer equilíbrio entre o gasto de políticas sociais e equilíbrio fiscal. Ele não deixou o país a deriva”, acrescentou.

O presidente do PSB destacou que a transição de governo ainda está na primeira semana de trabalhos ao ser perguntado sobre a ansiedade dos economistas para saber os nomes indicados para os ministérios da área econômica.

“A Esplanada dos ministérios certamente será redesenhada, acredito eu. Acho que o presidente não está atrasado. O mercado é ansioso, e entendo, mas não há atraso. Creio que no início de dezembro já estará definida essa questão”, disse.

“O mercado precisa compreender que o ritmo da política nem sempre acompanha o ritmo do mercado”, acrescentou.



