Moraes determina multa de R$ 100 mil por hora em todo o País para quem bloquear vias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou para todo o País uma determinação de que agentes das polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar adotem as medidas necessárias para garantir a desobstrução de vias públicas que estejam com o fluxo interrompido devido a atos golpistas. Moraes também determinou ações para identificar veículos e proprietários que aderiram a prática. A decisão estipulou a aplicação de multa de R$ 100 mil por hora aos proprietários.

A decisão desta sexta-feira, 11, inclui resguardo à segurança de pedestres, motoristas, passageiros e participantes dos movimentos ilegais que venham a se posicionar em locais inapropriados em vias públicas ou no entorno de prédios públicos.



"A persistência de atos criminosos e antidemocráticos em todo País, contrários à Democracia, ao Estado de Direito, às Instituições e à proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recomenda a extensão da decisão cautelar a quaisquer fatos dessa natureza em curso em todo o território nacional", escreveu no documento.

#NotíciasSTF O min Alexandre de Moraes estendeu a todo território nacional a determinação para que as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar dos estados promovam a desobstrução das vias e locais públicos que, ilicitamente, estejam com seu acesso interrompido. 1/3 — STF (@STF_oficial) November 11, 2022

Moraes estendeu um entendimento já manifestado, em 31 de outubro, sobre a desobstrução de rodovias federais ocupadas por manifestações antidemocráticas. O ministro também determinou que sejam identificadas eventuais empresas e pessoas que derem apoio logístico ou financeiro àqueles que participam dos bloqueios.

A decisão de hoje solicitou ainda que os diretores-gerais da PRF, Silvinei Vasques; da PF, Márcio Nunes de Oliveira; governadores; procuradores-gerais de Justiça e comandantes de PMs sejam intimados com urgência para garantir o cumprimento das determinações.



Na última quinta-feira, 10, mais de 100 caminhões se deslocaram até Brasília em gesto de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e contra o resultado das urnas. Sobre o caso, Moraes já havia intimado a PF, a PRF e a PM do Distrito Federal para garantir o fluxo nas vias públicas que, por ventura, estivessem com o trânsito interrompido.

