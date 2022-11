Michelle Bolsonaro compartilha vídeo que pede impeachment de Alexandre de Moraes

A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou no Instagram, nesta quinta, 10, um vídeo do senador Luis Carlos Heinze (PP), em que o parlamentar pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Michelle pediu aos seus seguidores para assistirem o conteúdo completo, que traz o senador cobrando que os pedidos de impeachment do ministro sejam protocolados Senado.

Michelle Bolsonaro compsrtilhou o vídeo do senador Luis Carlos Heinze (Foto: Reprodução/Instagram)



Heinze afirma que Moraes “extrapolou todas as barreiras constitucionais e legais". Segundo ele, sentenças questionáveis estão sendo publicadas há quase dois anos “sem que o assunto seja ao menos discutido”.

O senador considera as ações de Moraes como “abusivas” e que chegam até a aplicação de censura prévia. Heinze diz que a ausência da Casa tem encorajado o ministro de “ímpeto abusivo” a seguir praticando atos “flagrantemente inconstitucionais”.

“Os desmandos do senhor Alexandre de Moraes têm seguido uma escalada autoritária que precisa ser contida urgentemente. Mais uma vez clamo para que seja inserido na pauta o pedido de impeachment desse ministro”, completa.

O parlamentar diz que milhares de brasileiros seguem mandando recados em busca de respostas, acusando-os de omissão. “É preciso parar e ouvir as multidões que ao longo dos últimos anos foram às ruas e mostrou sua contrariedade com as decisões do STF”.

“Mais uma vez, clamo para que seja inserido na pauta o pedido de impeachment desse ministro”, emendou.

“Alguém aqui consegue negar que houve excesso judiciais no caso do deputado preso? Alguém aqui consegue negar que presenciamos atos de censura? Não podemos admitir que um único homem empossado em cargo público promova a submissão aos poderes”, finaliza.



