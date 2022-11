Lula recebe até 10 pedidos para reuniões bilaterais na COP-27

Entre as demandas, estão encontros com representantes de China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta semana ao Egito para participar da 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Lá, o petista deve se encontrar com o secretário geral da ONU, além de já ter recebido 10 convites para reuniões bilaterais com outros representantes mundiais.

Entre as demandas, estão encontros com representantes de China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass. Outra solicitação é do parlamentar britânico Alok Sharma, que foi presidente da COP-26, realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado.

O encontro de Lula deve ocorrer com emissários desses países para tratar sobre questões ambientais. Isso porque as lideranças desses países já vão ter retornado aos seus estados quando Lula desembarcar no Egito.

Esses chefes de estado visitam a COP-27 nesta primeira semana de conferência, por questões de compromissos de transição, o presidente eleito só pode viajar na segunda semana.

Já estão previstos encontros bilaterais com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com o presidente do Egito, o general Abdul Fatah Al-Sisi.

Lula também recebeu pedidos para se encontrar com ex-chefes de estados e representantes de organismos internacionais.



