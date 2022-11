Irmã de Marielle Franco é nomeada para equipe de transição de Lula

Anielle Franco vai atuar no grupo temático de políticas para as mulheres. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição

A jornalista e professora universitária Anielle Franco, irmã da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, assassinada em março de 2018, foi nomeada nesta quinta-feira, 10, para a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela vai atuar na coordenação do grupo temático de políticas pública para mulheres.

A nomeação foi repercutida por Anielle nas redes sociais logo após o anúncio oficial. "Recebi muito honrada o convite para integrar a equipe de transição do Governo Lula, mas ciente da grande responsabilidade e dos desafios postos, após os últimos anos de retrocesso de direitos das mulheres, sobretudo das mulheres negras, cis e trans, indígenas e quilombolas", escreveu ela no Twitter.

"Importante ressaltar que não adentro a equipe de transição sozinha, chego com o legado de Marielle e com a trajetória das mulheres negras. Isso mostra que somos muito maiores que qualquer discurso de ódio, desinformação e violências", continuou.

Estarei no grupo técnico que discutirá políticas p/ mulheres na equipe de transição do novo Governo, junto c/ Roseli Faria, Roberta Eugênio, Maria Helena Guaresi, Eleonora Menecutti e Aparecida Gonçalves.



São muitos desafios mas trabalharemos pelos direitos de todas as mulheres. pic.twitter.com/t58gtnVWQw — Anielle Franco (@aniellefranco) November 10, 2022

Nascida na Maré, área periférica da Zona Norte fluminense, Anielle Franco é formada em Jornalismo e Inglês pela Universidade da Carolina do Norte, mestra nas duas áreas pela Universidade da Flórida e mestranda em Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Além de Anielle, o grupo temático das mulheres conta com outras seis integrantes: Roseli Faria (economista), Roberta Eugênio (mestre em Direito), Maria Helena Guarezi (ex-diretora de Itaipu), Eleonora Menicucci (ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres) e Aparecida Gonçalves (ex-secretária nacional da Violência contra a Mulher).

