Gleisi: Processo de transição é de diagnóstico, não propositivo

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira, 11, que o processo de transição de governo é diagnóstico sobre a atual situação do País, e não propositivo. O relatório final dos grupos de trabalho será entregue ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o dia 10 de dezembro, de acordo com a dirigente.

A declaração foi feita à imprensa após a primeira reunião do conselho político da transição.

"O papel do conselho é procurar orientar politicamente, discutir os problemas que tem, ajudar a encontrar solução, sabendo que o processo de solução é diagnóstico, não propositivo, não é onde debatemos o programa de governo", afirmou Gleisi. "A reunião serviu para esclarecer a partidos como está se dando o processo de transição", acrescentou.

Participaram da reunião os indicados de cada partido que esteve com Lula nas eleições ou decidiu embarcar no governo de transição. O representante do MDB no conselho político, senador Renan Calheiros (MDB-AL), não participou. Ao Broadcast Político, ele explicou que está em viagem, rumo ao Egito, para participar da Conferência da ONU para o Clima, a COP-27. Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) já retornaram a São Paulo e não participaram.

De acordo com Gleisi, as reuniões do conselho político serão periódicas e a próxima será já na quinta-feira que vem. "Identificamos problemas de participação e falta de discussão de alguns temas. Na próxima reunião já vamos resolver isso", disse a presidente do PT, que ainda voltou a sinalizar negociações com o União Brasil para integrar o governo de transição.

