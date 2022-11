Equipe de transição de Lula já conta com 51 nomes; veja os indicados

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já conta com 51 nomes oficialmente anunciados. O grupo reúne desde ex-ministros dos governos petistas, economistas ligados ao PSDB, até a esposa de Lula, a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja. Os integrantes foram anunciados entre terça, 8, e quinta-feira, 10, pelo coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

A senadora e ex-candidata a presidente Simome Tebet (MDB), que apoiou Lula no segundo turno da eleição presidencial, está entre os nomes indicados. Ela foi escalada para coordenar o grupo técnico da Assistência Social, junto com a ex-ministra Tereza Campelo, o deputado estadual por Minas Gerais André Quintão (PT) e a professora e assistente social Márcia Lopes.

Na economia, Lula nomeou o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, o ex-governador do Piauí Guilherme Mello e os economistas André Lara Resende e Persio Arida, que atuaram na criação do Plano Real e integraram a equipe econômica do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O chamado núcleo duro do PT será representado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, nomeada coordenadora da articulação política do gabinete de transição, e pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, indicado para a coordenação do grupo técnico do gabinete. Ambos são auxiliares imediatos de Alckmin.

Nesta quinta-feira, 10, o vice-presidente anunciou 36 nomes para mais seis grupos temáticos: Direitos Humanos, Comunicações, Igualdade Racial, Mulheres, Planejamento, Orçamento e Gestão e Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas.

O cearense Rubens Linhares Mendonça Lopes, integrante do diretório estadual do PT no Ceará e candidato a vereador de Fortaleza na eleição de 2020, está entre os nomeados. Ele vai compor a grupo dos Direitos Humanos, juntamente com a deputada federal e ex-ministra da pasta, Maria do Rosário (PT-RS), além de outros sete integrantes.

A jornalista e professora universitária Anielle Franco, Irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, também foi nomeada para a equipe. Ela é uma das coordenadoras do grupo temático de mulheres, que conta ainda com outras cinco integrantes.

A futura primeira-dama, Janja, foi indicada para a coordenação da posse. A cerimônia está marcada para o dia 1º de janeiro, em Brasília (DF).

Instalado no Centro Cultural do Banco do Brasil, na capital federal, o gabinete de transição é dividido em 31 áreas temáticas. O presidente eleito pode nomear até 50 nomes para cargos remunerados, além de colaboradores voluntários.

Veja os nomes da equipe de transição



Coordenação-geral

Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito do Brasil

Coordenação de articulação política



Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal

Coordenação técnica

Aloizio Mercadante, ex-ministro da educação

Coordenação da Posse

Rosângela Silva, socióloga e esposa do presidente eleito

Economia

André Lara Resende, banqueiro e economista

Persio Arida, economista e executivo do setor financeiro

Guilherme Mello, ex-governador do Piauí

Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda

Assistência Social

Simone Tebet, senadora e ex-candidata a presidente da República

Márcia Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

André Quintão, deputado estadual pelo PT em Minas Gerais

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações

Jorge Bittar, ex-deputado federal

Cezar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações

Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos formada na Universidade de Columbia

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos

Silvio Almeida, advogado

Luiz Alberto Melchert, doutor em economia

Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência

Emídio de Souza, deputado estadual pelo PT em São Paulo

Maria Victoria Benevides, socióloga, professora doutora

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial

Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

Thiago Tobias, do Coalizão Negra

Ieda Leal

Martvs das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora

Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia

Saúde

Humberto Costa, senador e ex-ministro da Saúde



Roberto Kalil, cardiologista



Drauzio Varella, oncologista

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda

Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

Esther Dweck, economista e professora da UFRJ

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas



Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea

Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional

Marcelo Ramos, deputado federal (AM)

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária;

Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula

Paulo Feldmann, professor da USP

André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco

Roseli Faria, economista

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher

Sobre o assunto Geraldo Alckmin viraliza ao usar meias com bolinhas em reunião com políticos

Lula posta fala sobre mercado no Twitter e diz: 'Podem ficar tranquilos'

Vice-presidente eleito anuncia mais 36 nomes para grupos técnicos

Lula: "Mercado fica nervoso à toa, nunca vi tão sensível como o nosso"

YouTube proíbe Flávio Bolsonaro de publicar vídeos durante 7 dias

Tags