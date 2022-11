Bolsonaro está com perna inchada e com feridas; suspeita é que seja erisipela

O presidente Jair Bolsonaro (PL), está com um processo infeccioso em uma das pernas, a suspeita é que seja erisipela. O mandatário teria confidenciado a aliados que está com várias feridas na perna.

Segundo informações do colunista do O Globo, Lauro Jardim, Bolsonaro tem recebido alguns ministros no Palácio da Alvorada de bermudas. A perna esquerda, abaixo do joelho, está muito inchada.

O presidente havia informado a alguns aliados que os médicos suspeitam que seja erisipela, um processo infeccioso da pele que pode atingir a gordura do tecido celular

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A agenda no site da Presidência da República mostra que Bolsonaro está “sem compromissos oficiais”.



Sobre o assunto Bolsonaro encaminha indicação de Daniel de Macedo para recondução de cargo na DPU

Sem Bolsonaro, Macron pode voltar a olhar para a América Latina

Após polêmicas, Michelle se declara para Bolsonaro nas redes sociais: "Como é lindo"

PGR pede ao Supremo arquivamento de três investigações sobre Bolsonaro

Tags