Bolsonaristas pedem que comerciantes pró-Lula coloquem estrela do PT em lojas no RS

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade de Casca, no interior do Rio Grande do Sul, pedem que empresários que tenham votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) identifiquem seus estabelecimentos com estrelas vermelhas nas fachadas. A estratégia, difundida nas redes sociais e grupos de WhatsApp, copia um modelo boicote a estabelecimentos de judeus promovido pelo nazismo na Alemanha.

Listas com os nomes dos empresários que, no entendimento dos bolsonaristas, teriam votado no ex-presidente também estão sendo compartilhadas no município gaúcho. Apoiadores de Bolsonaro pedem ainda que a população compre apenas em locais que "pensem como você". O ato está sendo analisado pela promotoria eleitoral do Ministério Público do Rio Grande do Sul.



O boicote aos judeus foi a primeira ação coordenada do regime nazista contra os israelitas na Alemanha. Ele se iniciou no dia 1º de abril de 1933. Neste dia, os alemães “puros” não deveriam comprar em lojas ou outros estabelecimentos que os nazistas identificassem como sendo propriedade de judeus. Também não deveriam ir aos consultórios ou escritórios de profissionais judeus da área de saúde ou de advogados judeus.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, a advogada Marciana Tonial Radin está entre os nomes presentes na lista. Ela presta auxílio jurídico para outros empresários. "Estou orientando a registrar boletim de ocorrência. Muitas pessoas que estão na lista são eleitores do Bolsonaro. Só que como não participaram de manifestações a favor dele, estão pensando que são petistas", disse ao jornal.

Em Casca, cidade com a população de 9.070 habitantes, Bolsonaro teve uma votação expressiva, com 4.557 (72,28%) votos válidos no segundo turno. Lula obteve apenas 1.748 (27,72%).

