YouTube proíbe Flávio Bolsonaro de publicar vídeos durante 7 dias

O senador, filho do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu a suspensão do YouTube por conta de vídeo que viola as diretrizes da comunidade

O senador Flávio Bolsonaro (PL) está proibido de publicar novos vídeos em seu canal do YouTube durante uma semana. A suspensão temporária da conta do filho de Jair Bolsonaro (PL) foi aplicada por conta de um vídeo em que uma mulher oferece cigarro a uma criança, que viola as normas relacionadas a conteúdos perigosos ou nocivos envolvendo menores de 18 anos.

As diretrizes da comunidade do YouTube dão um aviso prévio de que o usuário violou as regras da plataforma e, após sete dias, o canal volta a funcionar normalmente, mas permanece por 90 dias com uma sinalização de que foi punido.

Depois de sete dias, se o dono do canal voltar a praticar novas violações durante os 90 dias, a proibição para fazer novas publicações é retomada, dessa vez, pelo período de duas semanas. No terceiro aviso, o usuário tem o canal removido permanentemente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cearense é indicado para equipe de transição do governo Lula

Entidades atribuem ao governo Bolsonaro 'boicote' à Comissão de Combate à Tortura

Elevador despenca com funcionários de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio

Alckmin anuncia Mantega e Paulo Bernardo entre nomes da equipe de transição

Tags