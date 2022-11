TRE do Paraná aponta falhas em prestação de contas da campanha de Moro

O senador eleito Sérgio Moro (União Brasil) deve reapresentar prestação de contas da campanha eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) pois, segundo o órgão, há inconsistência nas informações financeiras e falta de documentos necessários.

A área de Seção de Contas Eleitorais publicou, na segunda-feira, 7, o relatório do TRE e determinou um prazo de três dias para que o senador eleito responda o parecer.

Conforme o TSE, Moro deixou de anexar na prestação final de sua candidatura registros da movimentação financeira e comprovantes dos gastos feitos.

A Justiça aponta a falta de comprovante de devolução de sobras de campanha à direção partidária. O valor é de R$ 646,02, conforme dados da Justiça Eleitoral.

Informações sobre doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos que apresentam divergências nas contas prestadas pelos doadores também foram consideradas incoerentes. O TRE, inclusive, somou R$ 6 mil em despesas consideradas omitidas.

O órgão também identificou despesas realizadas após a eleição, em 2 de outubro, que contraria o art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que diz que “partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição".

O relatório lista, por exemplo, despesas com agência de viagens nove dias depois do primeiro turno das eleições de 2022, quando o ex-juiz se elegeu para cargo no Senado Federal.

Em outro trecho do parecer, a Justiça Eleitoral identificou "doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização".

O parecer aponta ainda falhas burocráticas, como falta de identificação de CPF ou CNPJ de doadores e o descumprimento de prazos para a declaração de gastos nas primeiras semanas de campanha.

A defesa do ex-juiz se manifestou sobre o assunto e afirmou que relatório do TRE é "relatório padrão" e "natural neste período''. Esclareceu ainda, que a equipe jurídica acionou a contabilidade da campanha e vai apresentar os documentos solicitados no prazo.

Gastos da campanha

A campanha do ex-juiz gastou R$ 5.103.465,24, sendo o maior valor de R$ 800 mil na contratação de serviços advocatícios e o segundo maior com serviços de impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, com o valor de R$ 584.005,00. Entre os principais gastos também estão R$425.883,28 em despesas para contratação de uma empresa de táxi aéreo.

Segundo os valores enviados pela campanha à Justiça Eleitoral, a direção nacional do União Brasil encaminhou R$ 2.272.600,77 para Moro, equivalente a 43,15%, e a direção estadual/distrital do partido enviou R$ 2.041.000,00, equivalente a 38,75% da receita.

A maior parte tem origem no Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que é público. Foram R$ 2.223.600,77, o equivalente a 43,5%.

O prazo para a entrega das contas eleitorais do primeiro turno nos TREs terminou no dia 1º de novembro. Esse tipo de detalhamento da contabilidade é obrigatório para os candidatos e partidos políticos e tem o objetivo de garantir mais transparência à campanha eleitoral.



