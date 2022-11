"Não há o que comemorar", diz Mourão sobre eleições

Um dia após entregar relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem indícios de fraude nas eleições, a Defesa divulgou nota hoje em que diz que o trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação também "não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência"

O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) declarou há pouco, no Twitter, que "de uma eleição em que os meios se impuseram aos fins não há o que comemorar, apenas lições e responsabilidades a assumir". Mourão não detalhou o que quis dizer com a frase, mas a postagem ocorre em meio à polêmica sobre o relatório do Ministério da Defesa sobre a investigação nas urnas eletrônicas.

Um dia após entregar relatório ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem indícios de fraude nas eleições, a Defesa divulgou nota hoje em que diz que o trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação também "não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência". A nota divulgada pelo ministério tem o objetivo de "evitar distorções do conteúdo do relatório enviado".

Logo após receber o documento, o TSE afirmou que as Forças Armadas não apontaram fraude, assim como as demais entidades fiscalizadoras.

